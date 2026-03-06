Evden çıkmayan kiracısının oğlunu öldürdü

İzmir'in Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana gelen olayda Rıdvan Çelik (37), babasının ev sahibi N.Ü. (54) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Iddiaya göre ev sahibi N.Ü. ile kiracısının oglu Rıdvan Çelik arasında evi tahliye etme konusunda tartısma çıktı. Tartısmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüsmesiyle N.Ü., ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ates açtı. Çelik kanlar içinde yere yıgılırken, ihbarla bölgeye polis ve saglık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıgı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettigi belirlendi. Katil ev sahibi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın meydana geldigi üç katlı apartmanın üçüncü katında ev sahibi N.Ü'nün alt katında ise kiracı ailenin oturdugu ögrenildi. Tarafların bir süredir kira miktarında anlasamadıkları, olaydan bir gün önce hakimin tahliyeyi erteledigi, tartısmanın da bu kararın ardından çıktıgı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Rıdvan Çelik'in 3 yaslarında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

