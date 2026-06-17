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Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:49

Eve alkollü gelen oğlunu öldürdü

Gaziantep'te bir kişi eve alkollü geldiği için tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eve alkollü gelen oğlunu öldürdü
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Şehitkamil ilçesinin Mevlana Mahallesi 84 Nolu Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre Seyit Ahmet Aksoy (60) ile eve alkollü gelen gelen oğlu İbrahim Aksoy (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında baba oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Aksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

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Eve alkollü gelen oğlunu öldürdü
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