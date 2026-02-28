Eve el bombası atan 4 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir eve el bombası atılması suretiyle gerçekleştirilen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarına ait 472 saatlik kaydı inceledi. İzlenen kamera kayıtları neticesinde polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler operasyon için düğmeye bastı ve 8 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda da, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 73 adet çeşitli çap ve türde fişek ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'sine ise adli kontrol şartı uygulandı.