Everest Dağı Nerede? Everest Dağı Nereye Bağlı, Hangi Kıtada Ve Ülkede?

Anskritçe ve Nepalcede Sagarmatha, Tibetçede Chomolungma, Çincede Zhumulangma Feng olarak adlandırılan Everest Dağı yüksekliğinden dolayı büyük ilgi görmektedir. Everest'in zirvesi her zaman karla kaplıdır; kar seviyesi Eylül ayında en yüksek, Mayıs ayında en düşük seviyede diyebiliriz. Everest'in zirvesinde solunabilir oksijen miktarı deniz seviyesindekinin sadece üçte biri kadardır. Ayrıca donma riski en yüksek dağlardan biridir. Buna rağmen her yıl binlerce turisti ağırlamakla beraber birçok sporcunun da ilgi odağı olmuştur. Everest Dağı nereye bağlı, hangi kıtada ve ülkede? Bu soruların yanıtlarını hazırladık. Everest Tepesi nerede? İşte tüm bilgiler…

Everest Dağı Nerede?

Everest Dağı Himalayalarda, yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin-Nepal sınırı üzerinde yer almaktadır.

Yükseklik: 8.848 m (29,029 ft)

Çıkıntı: 884.886 metre (2.903.169 ft)

Yalıtılma: 40.008 kilometre (24.860 mi)

Koordinatlar: 27° 59' 16″ Kuzey 86° 56' 40″ Doğu

Türkiye'den Everest Dağı'na gitmek için uygun olan en iyi yol hava yolu diyebiliriz. Nepal ve Çin'e ulaşarak Everest Dağı'na ulaşım sağlanmaktadır. Bunun için vize prosedürlerine de tabi olduğunuzu hatırlatma fayda var. Çin'e doğrudan vize alarak hava yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Buradan South Col adlı Nepal yoluna gidebilirsiniz.

Everest dağına ulaşmak için en kolay rota olan South Col rotası olduğunu da hatırlatalım. Buraya ulaştıktan sonra Everest dağına ulaşım sağlamak mümkündür. Ayrıca Everest'e giriş ücreti 10 ila 30 dolar arasında değişmektedir.

Everest Dağı Hangi Ülkede?

Everest Dağı Nepal ile Çin ülkelerinin sınırında yer almaktadır.

Everest Dağı hakkında bazı bilinen bilgileri hazırladık:

İlk tırmanış tarihi: 29 Mayıs 1953

Yükselti farkı: 8.848 m

Dağ sırası: Himalaya Dağları, Mahalangur Himal

İlk tırmananlar: Edmund Hillary, Tenzing Norgay

Tarih boyunca Everest Dağı'na 4.000'den fazla kişi başarılı bir şekilde tırmanış gerçekleştirmiştir. Everest'e tırmanmak isteyen bir kişinin yaklaşık 60 güne ihtiyacı olduğu, Everest ana kampına gidiş ve dönüş 19 gün sürdüğü, kamptan dağın zirvesine tırmanmak ise yaklaşık 40 günlük bir süre gerektirdiğini bilgi olarak ekleyelim.