Evi ateşe verdi: Babasını arayıp “Evi yaktım gel” dedi!

Giriş Tarihi: 15.04.2026 21:34

Edirne'nin Keşan ilçesinde madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 23 yaşındaki şahıs, evdeki eşyaları tutuşturarak yangın çıkardı. Daha sonra babasını arayan şahıs yangını söndürmesini istediğini söylerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi No 114 adresindeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan ve psikolojik sorunları bulunan Y.Y., ailesiyle oturduğu evde kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları tutuşturarak yangın çıkardı.

Y.Y., daha sonra babası R.Y.'yi (53) telefonla arayarak evi yaktığını ve gelip söndürmesini istediğini söyledi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD, TREDAŞ, GAZDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, binanın giriş katında oturan bir kadın da çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında evin önüne gelen şüpheli Y.Y.'ye babası R.Y. ve çevredekiler tepki gösterdi. Y.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Baba R.Y., oğlunun tedavi olmak istemediğini ve daha önce de kendisine evi yakacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA