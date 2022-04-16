Haberler Yaşam Haberleri Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler
Giriş Tarihi: 17.4.2022

Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler
KAYSERİ'DE aynı evde yaşayan 6 arkadaş arasında kavga çıktı. Evi ateşe veren 4 arkadaş, kavga ettikleri 2 arkadaşın üzerinden kapıyı kilitleyip kaçtı. Pencerelerinde demir korkuluk bulunan evde mahsur kalan iki genç, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan iki genci korkulukları keserek kurtardı. Yaralanan Ali Bilgin ve arkadaşına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ambulansta oksijen maskesi takılan Ali Bilgin, "Bizi az daha diri diri yakacaklardı" diyerek feryat etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis evi yakarak kayıplara karışan 4 arkadaşın peşine düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
Son dakika | ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var
Antalya'da 2 yaşındaki küçük kız feci şekilde can verdi! Olay yerindeki detay yürek burktu
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Kazık böyle atılır
ARKADAŞINA GÖNDER
Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA