Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler

KAYSERİ'DE aynı evde yaşayan 6 arkadaş arasında kavga çıktı. Evi ateşe veren 4 arkadaş, kavga ettikleri 2 arkadaşın üzerinden kapıyı kilitleyip kaçtı. Pencerelerinde demir korkuluk bulunan evde mahsur kalan iki genç, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan iki genci korkulukları keserek kurtardı. Yaralanan Ali Bilgin ve arkadaşına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ambulansta oksijen maskesi takılan Ali Bilgin, "Bizi az daha diri diri yakacaklardı" diyerek feryat etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis evi yakarak kayıplara karışan 4 arkadaşın peşine düştü.