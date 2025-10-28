Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde depreme yakalanan Kader Yürek ve ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından geçici yaşam merkezlerinde kalmaya başladılar. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Asrın felaketinin ardından inşa edilen konutların anahtar teslimleri yapılmaya devam ediyor.

Depremden sonra 2.5 yıl konteynerde yaşayan Yürek ailesi, 8'inci kura çekimiyle evinin anahtarını teslim aldı. Evlerinin anahtarını teslim alır almaz yeni yuvalarına yerleşen Yürek ailesi, sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. Soğuk kış günlerini ailesiyle birlikte yeni yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Kader Yürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkürlerini dile getirerek, "Evim hayalimdekinden bile daha güzel" dedi.

"SONUNDA HER ŞEYE ULAŞTIK"

TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvasının hayallerindekinden bile güzel olduğunu ifade eden Kader Yürek, "Biz o gece kıyamet koptuğunu sandık. Depremden çıktıktan sonra akrabalarımızı aramaya başladık. Birkaç gün köyde kaldıktan sonra konteyner kentte yerleştik. Çadır kentten sonra tekrar konteyner kente yerleştik, şimdi evimdeyim ve çok mutluyum. Evim hayal ettiğimizden bile daha güzel.

Depremden 2 buçuk yıl sonra evimize geçmek, çocuklarımızı büyütmek, çocuklarımıza eğitim vermek için her şeye ulaştık. Evimize yerleştik ve eksiklerimizi tamamladık. Çocuklarımızın her birine oda yaptık. Burada çok güzel yaşam alanlarımız, okullarımız ve parklarımız var. Konteynerde yağmur yağdığında korkuyordum, konteyner geçirecek mi diye endişeleniyordum. Şu an sıcak yuvamızdayız. Geçen yıla göre daha rahat bir kış geçireceğiz" ifadelerini kullandı.