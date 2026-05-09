Haberler Yaşam Haberleri “Evimizi gözetliyor” diyerek komşusunu öldürdü!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 16:23

“Evimizi gözetliyor” diyerek komşusunu öldürdü!

Gaziantep’te 21 yaşındaki bir genç, “evini gözetlediği” iddiasıyla komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Evimizi gözetliyor diyerek komşusunu öldürdü!
  • ABONE OL

Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Muhammet Furkan Ağtaş (21), kendisini konuşmak için dışarı çağıran komşusu S.B. (17) ile tartıştı. "Evimizi gözetliyorsun" diye başlayan tartışma sırasında komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan Muhammet Furkan Ağtaş bacağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağtaş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
“Evimizi gözetliyor” diyerek komşusunu öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA