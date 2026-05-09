“Evimizi gözetliyor” diyerek komşusunu öldürdü!

Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Muhammet Furkan Ağtaş (21), kendisini konuşmak için dışarı çağıran komşusu S.B. (17) ile tartıştı. "Evimizi gözetliyorsun" diye başlayan tartışma sırasında komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan Muhammet Furkan Ağtaş bacağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağtaş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.