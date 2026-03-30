Evin çatı katında patlama! 1 ölü

Olay merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57188 Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre; saat 21:00 sularında söz konusu evin çatı katından patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olayda ağır yaralanan Şefik Ünal ile İbrahim M., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şefik Ünal hayatını kaybederken İbrahim M.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri patlamanın nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU



Adana Valiliği yaptığı basın açıklamasında olayın çok sayıda torpilin patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Valiliğin yazılı açıklaması: "Bugün saat 21.00 sıralarında ilimiz Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın damında, çok sayıda torpil maddesinin henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucunda bir patlama meydana gelmiştir. Olayın ardından, bölgeye derhal 112 acil sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen patlamada yaralanan (2) vatandaşımız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış olup, olayda yaralanan (1) kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."