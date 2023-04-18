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Giriş Tarihi: 18.4.2023 15:41 Son Güncelleme: 18.4.2023 15:41

Evin Zekatı Nasıl Hesaplanır? Arabanın ve Oturulan Evin Zekatı Verilir Mi?

Zekât, İslam’ın 5 şartından biridir. Zekât konusunda tereddüt yaşanan mal varlıkları içinde de ev ve araba gelir. Evin zekatı nasıl hesaplanır sorusu bu kapsamda araştırılan konuların başında gelir. Oturulan evin zekatı verilir mi sorusu Diyanet kaynaklarında da yerini almıştır. Çeşitli tartışma programlarında da konunun incelendiğini görebilirsiniz. Ev zekatı hesaplama ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Evin Zekatı Nasıl Hesaplanır? Arabanın ve Oturulan Evin Zekatı Verilir Mi?

Evin zekatı nasıl hesaplanır sorusuna, İslam kaynakları incelenerek cevap bulunmalıdır. Evin oturulduğu ya da arabanın kullanıldığı gibi kriterler, zekâtın da nasıl verileceğinin cevabını da belirler. Oturulan evin zekatı verilir mi sorusu da burada aklınıza gelebilir. Araba konusunda da aynı durum geçerlidir. Konunun Kur'an-ı Kerim ve sünnet eksenli incelenmesi gerekir. Ev zekatı hesaplama ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Evin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Zekât, kişinin mal varlığının, biriktirdiği paranın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra verilmesi gereken 1/40'lık bir meblağdır. Bu meblağın durumu kötü olan fakirlere verilmesi gerekir. Zekât ibadeti ile yüce dinimiz, zengin ile fakir arasındaki dengenin sağlanmasını amaçlamıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de zekât ibadetinin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesine ayrıca önem vermiştir.

Zekât konusunda merak edilen konulardan biri de evin zekâtının nasıl ve ne şekilde verileceğidir. Konu ile ilgili diyanet kaynakları incelendiğinde, oturulan evin zekâtının verilmeyeceği konusunda fetva verildiği görülür. Çünkü kişinin aldığı ev, ticaret amaçlı yapılmış bir yatırım değildir. Ev, kişinin iskanı için gereklidir. Bu nedenle zekat hesabına dahil değildir.

Oturulan Evin Zekatı Verilir Mi?

Oturulan evin zekatı verilmez. Ticaret amaçlı alınan evler zekat hesabına dahil edilir. Araba için de aynı durum geçerlidir. Kişinin kullanmak için aldığı aracın da zekatı verilmez. Fakat ticaret amaçlı alınan ev ve arabalar için zekat verilmelidir. Zariyat Suresi'nin 19. Ayeti'nde "Allah'a inananlar bilirler ki; sahip oldukları mallardan yoksulların, fakirlerin, yolda kalmışların hakları vardır" buyrulmuştur. Bu eksende hareket edilerek zekat konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de farklı hadislerde konuya vurgu yapmış ve zekatın önemini ümmetine anlatmıştır. Konunun ayet ve hadis eksenli incelenmesinde her zaman fayda vardır.

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Evin Zekatı Nasıl Hesaplanır? Arabanın ve Oturulan Evin Zekatı Verilir Mi?
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