Evinde aniden fenalaşan 13 yaşındaki Ecrin kurtarılamadı

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olay şu şekilde gelişti. Evinde bir anda rahatsızlanan Ecrin Tanış, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ecrin'e ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük Ecrin'in, kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. Henüz 13 yaşında yaşamını yitiren Ecrin Tanış'ın ölümü, ailesi, arkadaşları ve mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu. Küçük kızın cenazesi, adli işlemlerinin ardından bugün Esentepe Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kesin ölüm nedeni ise gelecek raporla netlik kazanacak.