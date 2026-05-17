Evinde asılı halde bulunmuştu! Eşinin Zekiye’yi ‘Kendimi asarım suçu sana atarım’ diye tehdit ettiği ortaya çıktı

JANDARMA TUTANAĞINDAKİ ŞÜPHELER DİKKAT ÇEKİYOR



Olay yerine gelen jandarma ekipleri taraflarla konuşarak bunları tutanak altına aldı. Tutanakta yer alan bilgilere göre, Zekiye'nin bulunmadan iki saat kadar önce ilçe merkezinde oturan kız kardeşi ile telefonla görüşüp, dayısının bir hafta sonra olacak düğünü için elbise talep ettiği, kız kardeşinin de ablasına elbise baktığı bilgisine yer verildi. Ayrıca eşi ve aynı zamanda dayısının oğlu olan Mehmet Derin'in (34) Zekiye'yi aşırı şekilde kıskandığı, evden dışarıya çıkmasını istemediği, zaman zaman da evden kovduğu, kardeşleri ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medyasında paylaştığı zaman da evde tartışma ve huzursuzluk çıkardığı belirtildi. Jandarmanın tutanağında, havanın yağışlı olması nedeniyle evin avlusunun çamurlu olduğu, ev ile depo arasında yaklaşık 20 metre mesafe olduğu, depoya varıldığında botlarında 3-4 santimetre kadar çamura battığı, ancak Zekiye'nin terliklerinin alt kısımlarının hafif çamurlu olduğu ancak ayağında çorap olmamasına rağmen ayaklarında herhangi bir çamura rastlanılmadığı vurgusu yapıldı.

VÜCUDUNDAKİ DARP İZLERİ KAN DONDURDU



Zekiye Derin'in otopsi işlemlerinde eskiye dayalı ve yeni olan darp izlerine de rastlanıldığı belirtildi. Otopside Zekiye'nin vücudunda olaydan 3-4 gün önce oluşmuş morluklar, sırt bölgesinde ekimoz, koltuk altında iki adet ekimoz, sağ ve sol bütün parmaklarında eski ve yeni oluşmuş mikro kanamalı lezyonlar, sağ uyluk bölgesinde eskiye dayalı ekimoz. Sağ diz kapağında, sağ ayak bileğinde sol baldırında eskiye dayalı kesi izi mevcut olduğu belirtildi.

"SÜREKLİ EZİYET EDİYORSUN"

Zekiye Derin'in telefonu da incelemeye alındı. Telefonunda olaydan önceki günlerde eşine attığı mesajlarda, "Sürekli eziyet ediyorsun. Bende insanım. Bir gün iyi ikinci gün durduk yere evde huzursuzluk çıkıyor. Nasıl davranacağımı bende şaşırdım", bir başka mesajında ise, "Hiç sebepsiz yere huzursuzluk çıkartıyorsun, bunu bırak artık. Bende insanım. Sesimi çıkarmıyorum diye sürekli bir azar, surat" yazdığı belirlendi. Zekiye Derin, 2024 yılında da eşiyle boşanma konuşmaları yaptıkları da dosyaya girdi.

