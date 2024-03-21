Evinde ölü bulunan adamın eşi cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 çocuk babası Uğur İşler (29), sırtından tüfekle vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Genç adamı boşanma aşamasında olduğu eşi M.İ.'nin (25) öldürdüğü iddia edildi. Polis, M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAH SESLERİ

Olay, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin son katında meydana geldi. Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Uğur İşler'i yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini belirlendi.

ÇOK SAYIDA MERMİ İZİ

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlatırken İşler'in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü. İşler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Uğur İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.