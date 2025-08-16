Haberler Yaşam Haberleri Evinde saka kuşu bulunan kişiye 151 bin 200 lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 16.8.2025 15:35 Son Güncelleme: 16.8.2025 16:18

Evinde saka kuşu bulunan kişiye 151 bin 200 lira ceza kesildi

Adana’da polis saka kuşu beslenen eve operasyon düzenledi. Söz konusu adreste 21 saka kuşu doğaya salınırken ev sahibi kişiye 151 bin 200 lira ceza kesildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının beslendiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

KUŞLAR DOĞAYA SALINDI

Polis ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 21 saka kuşu bulundu. Ekipler, kuşları beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B.'ye 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira ceza uyguladı. Ele geçirilen saka kuşları, doğaya salındı.

