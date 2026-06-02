Haberler Yaşam Haberleri Evinde uyuşturucu düzeneğiyle yakalanan şüpheliden pişkin yanıt: "Ben satıcı değil, içiciyim"
Giriş Tarihi: 2.06.2026 14:49

İstanbul Sarıyer’de evinde uyuşturucu yetiştirmek için sera sistemi kuran Mehmet Çadaş A. polisin baskını sonucu 2 kök hint keneviri yakalatınca "ben satıcı değil içiciyim" dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir yaptığı çalışmalarda bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri eve baskın düzenledi.

2 KÖK KENEVİR İLE UYUŞTURUCU YETİŞTİRME DÜZENEĞİ BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda saksılar içerisinde 2 kök keneviri bulundu. Polis ekipleri aramalarda kenevirlerin yetiştirilmesi amacıyla kurulduğu değerlendirilen 1 termal kabin, 1 dijital termometre, 3 LED aydınlatma, 2 fan, 1 nemlendirme cihazı ve 2 bitki takviye ilacı ele geçirdi. Evdeki düzenek nedeniyle adresin uyuşturucu serasına çevrildiği değerlendirildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.

'SATICI DEĞİLİM İÇİCİYİM'

Aramalarda ele geçirilenlere el konulurken ev sahibi Mehmet Çağdaş A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu satıcısı olmadığını, uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenildi. Mehmet Çağdaş A.'nın poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu da belirlendi. Mehmet Çağdaş A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

