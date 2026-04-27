Evine davet ettiği arkadaşı katili oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 62 yaşındaki Erol Baysal evine davet ettiği arkadaşı Hüseyin D. ile birlikte alkol aldı. Aldıkları alkolün de etkisiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Hüseyin D. demir çubukla arkadaşı Baysal'a vurarak ağır şekilde yaraladı. Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Baysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Hüseyin D'yi gözaltına aldı. Erol Baysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.