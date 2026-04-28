Evine davet ettiği arkadaşı katili oldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 62 yaşındaki Erol Baysal, evine davet ettiği ve birlikte içki içtiği arkadaşı 55 yaşındaki Hüseyin D. tarafından demir çubukla öldürüldü. Şüpheli Hüseyin D., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, önceki gün gece saatlerinde Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde Erol Baysal'ın evinde meydana geldi. İddiaya göre Baysal, evine davet ettiği arkadaşı Hüseyin D. ile birlikte içki içmeye başladı. Alkolün de etkisiyle, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Hüseyin D. yerden aldığı demir çubukla arkadaşı Baysal'ı darp etmeye başladı. Ağır yaralanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Baysal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü. Hüseyin D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

