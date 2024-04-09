Evine dönerken motosikletten açılan ateş sonucu öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında evine gitmekte olan Fuat Kök'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir motosikletten tabancayla ateş açıldı. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kök, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kök'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.