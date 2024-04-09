Haberler Yaşam Haberleri Evine dönerken motosikletten açılan ateş sonucu öldü
Giriş Tarihi: 9.4.2024 08:54 Son Güncelleme: 9.4.2024 09:36

Evine dönerken motosikletten açılan ateş sonucu öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 45 yaşındaki Fuat Kök, evine doğru yürürken bir motosikletten açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evine dönerken motosikletten açılan ateş sonucu öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında evine gitmekte olan Fuat Kök'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir motosikletten tabancayla ateş açıldı. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kök, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kök'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evine dönerken motosikletten açılan ateş sonucu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA