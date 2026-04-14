Evine giderken arkadaşı katletti

Şanlıurfa'da evine gitmek istediği sırada takip edildiği arkadaşı Mehmet A.'nın boğazından bıçakladığı Adem Dayık (20) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün gece Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Dayık ile kendisini takip ettiğini fark eden arkadaşı Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Mehmet A., belindeki bıçağı çıkararak Dayık'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Dayık, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde "Bana küfür ettiği için bir anda kendimi kaybettim ve Adem Dayık'ı boğazından bıçakladım" dediği öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.