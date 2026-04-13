Evine giderken önce yolunu kesti sonra boğazından bıçakladı! 20 yaşındaki Adem hayatını kaybetti

Olay, dün gece Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Âdem Dayık'ın (20) eve giderken önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık'ı boğazından bıçakladı. Şüpheli kaçarken, Âdem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Adem Dayık, Ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Dayık, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dayık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Şanlıurfa adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.