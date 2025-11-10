Evine girip yaşlı adamı döverek gasp etmişlerdi: Ağır yaralanan 79 yaşındaki Erol Çetin yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Altıntaş Sokak'taki bir evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Erol Çetinin, evine giren 3 kişi ondan kendisinden para istedi.

DÖVÜLEREK GASP EDİLDİ

Parasının olmadığını söyleyen Çetin, 15 yaşındaki M.Ç, 18 yaşındaki E.D VE 24 Yaşındaki R.A tarafından darp edilerek gasp edildi. Ağır yaralanan Çetin hastaneye kaldırırken, Kısa sürede yakalanan şüpheliler ifadelerinde suçu kabul etti. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen R.A., 'gasp' suçundan tutuklandı.

10 GÜNDÜR SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erol Çetin dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.