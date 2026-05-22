Evini silah atölyesine çevirdi

ANKARA
Keçiören'de teknik ve fiziki takibe takılan bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda adeta silah atölyesi kurulduğu tespit edildi. Şüphelinin adresinde 14 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfek, 10 bin 66 fişek ve 155 şarjör ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, çok sayıda icra ve şarjör yayı, 830 fişek çekirdeği, 2 ahşap dipçik, çok sayıda silah parçası, 1 matkap, 1 gravür makinesi, 1 spiral makinesi, 1 spiral çark makinesi ve 1 mengeneye de el konuldu. Ayrıca 26 tabanca lazer aparatı, çok sayıda matkap ucu, fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aletleri ile barut olduğu değerlendirilen maddelerin bulunduğu öğrenildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.