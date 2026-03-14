Evini soyanları azmettiren eski bakıcısı çıktı

İstanbul Kadıköy'de 5 Mart günü gece vakti bir binaya merdiven dayayıp giren soyguncular, 68 yaşındaki Neriman F.P.'nin ve bakıcısının ellerini kollarını bağlayıp kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçmıştı. Şüphelileri azmettirenin, yaşlı kadının eski bakıcısı Azerbaycanlı J.O. olduğu ortaya çıktı. Eve giren gaspçılardan birinin Özbek kadın bakıcı M.K.'ya bıçak doğrultup cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.K. o gece yaşadıklarını; "Balkondan iki kişi girdi, ben tıkırtıya uyandım. Bir kişi annenin yanındaydı, bir kişi benim yanımdaydı. Beni kapının ağzında tuttu. Götürdü öbür odaya. İçerde 40 dakikaya yakın kaldılar. Bana bıçak gösterdi. Pantolonumu yırttı. Bana saldırıda bulundu. Korktum, memleketime geldim. Paramı da almadan geldim" diyerek anlattı.

ÖPTÜM AMA SALDIRMADIM

Şüpheli T.A. ifadesinde F.A. ile eve gittik "Keşif yaptık. Hırsızlık yapmaya karar verdik. Saat 00.04'te girdik. Ben hasta kadının odasına gittim. Ağzını kapattım, kasayı sordum. Kadın gösterdi. Kasadaki altınları aldım. Kasayı açtırdığım sırada Fuzuli yanımdaydı. Öncesinde diğer odadaydı. Altınları aldıktan sonra kapıdan kaçtık" derken F.A. ise "Yardımcı kadının ellerini bağladım. Kasayı yaşlı kadına açtırdık. Altınları alıp çıktık. 30-40 bin TL'ye yakın para aldım. Bana düşen payı harcadım. Bakıcı M.K.'yi öptüm ama ona cinsel saldırıda bulunmadım" diye konuştu. Gasp Büro Ekiplerince gözaltına altına alınan 3 gaspçı tutuklandı.