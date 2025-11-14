Evini tahtakurusuna karşı ilaçlatmıştı: Yaşlı adam ölü bulundu!





ABLASI DA BUGÜN HAYATINI KAYBETMİŞ

Bekar olan Aziz E. isimli şahsın yaklaşık bir haftadır Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 2 çocuk annesi 75 yaşındaki Zeynep O. isimli ablasının ise bugün vefat ettiği öğrenildi. Aziz E.'nin ablasının vefatından sonra eve geldiği ve şüpheli ölümünün, zehirlenmeden kaynaklı olabileceği iddia edildi. Şahsın kesin ölüm nedeni için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

