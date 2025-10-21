Haberler Yaşam Haberleri Evinin bahçesini kazıyordu: Manisa’da kaçak tarihi eser operasyonu!
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda, evinin bahçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yaptığı iddia edilen şahıs ihbar edildi. Durum üzerine operasyon düzenlenirken, baskında evin bahçesinde 20 metrelik çukur bulundu. Yapılan çalışmada, 7 tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 tarihi obje, 1 hilti, 1 havalandırma pompası, 1 seyyar vinç, 2 su bulma aparatı, 2 kazma ve 1 kafa lambası ele geçirilirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Caferbey Mahallesi'nde oturan C.İ.'nin, evinin bahçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yaptığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine Sart Karakol Komutanlığı, Jandarma suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, evin bahçesinde define aramak amacıyla kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik çukur bulundu. Bahçede yapılan aramalarda; 7 tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 tarihi obje, 1 hilti, 1 havalandırma pompası, 1 seyyar vinç, 2 su bulma aparatı, 2 kazma ve 1 kafa lambası ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

