Mersin'de restaurant işletmeciliği yapan 32 yaşındaki Can Sürvar, gece geç saatlerde evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Restaurant işletmeciliği yapan 32 yaşındaki Can Sürvar, gecenin geç saatlerinde, Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde bulunan evinin önüne geldiği sırada, Y.E. (17) tarafından bıçaklandı.
Ağır yaralanan Sürvar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Y.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.