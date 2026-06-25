Evinin önünde pusuya uğradı

İstanbul Esenyurt'ta, Şeyhmus Mert Korkmaz (28) isimli bir kişi evinin önünde aracına binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Korkmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği konuyla ilgili çalışma başlattı. Mahalle sakini Habibe Güler, "Arka tarafta bekçi var, ben o sıktı sandım. Oraya gidiyordum, baktım ki buradan geliyor ses. Sonra da polisleri çağırdık. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi. Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Yan binamızda oturuyor. Saat 06.00 civarıydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının ilk ifadesine göre olay yerinden 15 - 16 yaşlarındaki şüphelilerin kaçtığı öne sürüldü. Korkmaz'ın aracının yanında başından ve karnından iki kurşunla vurulduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.