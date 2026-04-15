Haberler Yaşam Haberleri Evinin önünde sırtından bıçaklandı: Üniversite öğrencisinin durumu ağır!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:30

Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Nail Rızaif (20), evine girerken kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Nail Rızaif ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

  • ABONE OL

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1566 Sokak'taki öğrenci apartının önünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Nail Rızaif, arkadaşları ile kaldığı apart daireye girerken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Rızaif yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nail Rızaif, tedaviye alındı.

DURUMU CİDDİ

Polis, olayın yaşandığı bölgede detaylı inceleme yaptı. Yaralı üniversite öğrencisinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken; polis, kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz