Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Turan Rigan hayatını kaybetti. Polis, katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Ceyhan'ın Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Otomobilinden inerek evine giden Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak çalışma başlattı.