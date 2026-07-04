Evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam öldü

Olay, gece saatlerinde Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisindeki evin önünde meydana geldi. Evin önündeki kanepede uyuyan Güntaş'a ayı saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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