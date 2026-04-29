Evladımı vuran hâlâ sokakta

Adalet Bakanı Akın Gürlek
'in Türkiye genelinde faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldığını açıklaması ailelere umut oldu. Trabzon
'da tekrar incelemeye açılan 30 dosya arasında 11 Ağustos 2021'de fındık bahçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın dosyası da bulunuyor. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen fail ya da failler bulunamadı. 5 Nisan'da İstanbul
'da 'Evlatlarını kaybetmiş mağdur ailelerin sorunları' toplantısına katılan baba Mustafa Atıcı, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yüz yüze görüştü. Atıcı, "Adalet Bakanımız ile görüştüm, konuyu bizzat anlattım. Bakan bey de nasıl bulunmadı diye şaşırdı. Benzer dosyalarda hızlı ilerleme kaydedildiğini ifade ederek bu dosya için de aynı hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi. Allah ondan razı olsun. Bu yorgun mermi değil, katil mermi. İnsanlar bahçesinde çalışırken böyle bir şey yaşanması çok acı. Olayın yaşandığı gün ilk kelimem 'Fail gelsin helalleşelim, isteyerek yapmamıştır' demiştim ama 5 yıl geçti. Ne kimse geldi, ne de fail bulundu. İnsanların aktif bir şekilde tarlasında, bağında, bahçesinde bulunduğunu bile bile bu mermiyi sıkıyorsanız bu bilinçli taksir değildir, olası kasıttır. Bu tip davaların olası kastla yargılanması davaların bu şekilde açılması gerektiğini bakanımıza ilettim" dedi. İstanbul'da Edirnekapı'da bulunan oğlunun mezarına giden baba Atıcı, "Evladımı öldüren kişi sokakta geziyor. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Bir gün dahi ceza alacağını bilsem yeter. Yakalanıp cezasını çeksin istiyoruz" dedi.