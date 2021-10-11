Evladına doyamadan cinayete kurban gitti

İZMİR
'DE, 20 gün önce babalık sevinci yaşayan 30 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Mahsun Aslan
, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gün akşam saat 22.00 sıralarında Buca
ilçesi Çamlıkule mahallesinde meydana geldi. 2 yıllık evli olan ve 20 gün önce babalık sevinci yaşayan Mahsun Aslan, A.F. ve S.F. ile sokakta tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak çekildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan zanlı iki kardeşi yakalamak için çalışma başlatıldı. Aslan ile şüphelilerin birbirlerini tanıdığı ve arkadaş oldukları öğrenildi.