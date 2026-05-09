Evladına güneşi gösterdi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 22 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden oğlu Uğur'a (53) bodrum kattaki evinde bakan Olcay Öznur'un (78) hayali gerçek oldu. Bir hayırseverin hediye ettiği eve taşınan Olcay Özonur, oğlunu balkona çıkararak, "Çok şükür yıllar sonra güneşe kavuştuk" dedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan Uğur Özonur, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.

Oğlunun tıraşını ve temizliğini yapan, yemeğini yediren Olcay Özonur, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yılın annesi seçilmesi sebebiyle düzenlenen törene de oğlunu yalnız bırakmamak için katılamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş insanı, Olcay Özonur'a Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katından bir daire aldı. Bodrum katındaki evinden 4'üncü kattaki daireye taşınan Olcay Özonur, 22 yıldır güneş görmeyen oğlunu balkona çıkardı. Oğluyla balkondan dışarıyı izleyen Olcay Özonur, "Çok şükür yıllar sonra güneşe kavuştuk" dedi. DHA