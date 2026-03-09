Evladının bıçakladığı baba öldü

Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.K.'nin evine giden Mustafa Berk ile baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu esnada M.K. babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan M.K. yakalanarak gözaltına alınırken Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kaldırıldı.