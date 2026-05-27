Evlat hasretiyle geçen 18 yıl: Şehit Üsteğmen’in anne ve babasının bayram nöbeti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu ile Çubuklu köyleri kırsalında 2008 yılında hain terör örgütü tarafından kurulan pusu sonucu şehit düşen Kırşehirli Üsteğmen Murat Ergül'ün acısı, aradan geçen yıllara rağmen tazeliğini koruyor. Henüz 28 yaşındayken, üsteğmenlik rütbesini almasından sadece bir hafta sonra şehit düşen Ergül'ün anne ve babası Halime ve Hacı Hüseyin Ergül çifti, 18 yıldır oğullarının mezarını her bayram arefesinde ziyaret ediyor.

DAMAT KINASI YAKACAKTIM ŞEHİTLİK KINASI NASİP OLDU

Oğlunun kabri başında gözyaşları içinde dua eden acılı anne Halime Ergül, 18 yıl önce tüm Türkiye'yi ağlatan o sözlerini bugünkü ziyarettinde de tekraretti; "Oğlum üsteğmen oldu, bir hafta sonra acı haberini aldık. Daha gelin getirip düğününü görecektim, eline damat kınası yakamadım ama şehit kınası yaktım.Ciğerimin yangını hiç sönmedi. Her bayram buradayız. Yaşasaydı bayramlarda elimizi öpmeye gelirdi ama o bize gelemiyor biz onun evine geliyoruz mezar taşını öpüyoruz" dedi.

BU ŞEHİTLİK 18 YILDIR EVİMİZ OLDU

Baba Hacı Hüseyin Ergül ise evladının vatan için canını feda ettiğini ve onunla her zaman gurur duyduklarını belirterek bayram günlerinde oğullarının kabrini ziyaret etmenin kendileri için bir teselli olduğunu ifade etti. Baba Ergül "Bu şehitlik 18 yıldır bizim de evimiz,sığınağımız oldu. Benim için bayram demek oğlumun mezarını ziyaret etmek demek. Acımız ilk günkü gibi taze ama başımız daima dik.Rabbim tüm şehitlerimizle birlikte bizim evladımıza da rahmet eylesin" dedi.