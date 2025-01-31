Evlatları tarafından tarafından katledilen Yenigün ailesi son yolculuğuna uğurlandı!

Eyüpsultan'da önceki gün akşam saatlerinde B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçmış ve Bursada yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Evin 17 yaşındaki çocuğu olan B.Y. tarafından Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşanan aile faciasında hayatlarını kaybeden Mehmet Yenigün, Fatma İnce, Aysun Yenigün ve Zilan Yenigün'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Annesini, babasını, anneannesini ve engelli kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki B.Y.'nin komşuları ailenin ve şüphelinin sorunlarının olmadığını belirterek, "Kendi hallerinde, kimseye bir zararları olmayan bir aileydi. Kaç senedir birbirimizi tanıyorduk. Biz de şok halindeyiz. Kimse ile bir sıkıntısı yoktu, okula gider gelirdi. Aile çok iyi insanlardı. Biz 10 yıldır komşuyuz. Bu bina aile binası gibiydi. İnsanlar çok iyi insanlardı. Herhangi bir sorunlarını duymadık. Çocuk öyle bir çocuk değildi. Çocuğun asla yanlış bir hareketini görmedik. Kimi görse hal, hatır sorardı. Çok iyi bir çocuktu. Ama neden oldu. Biz de bu duruma şaşırdık" şeklinde konuştular.

Adli Tıp Kurumunda otopsileri tamamlanan Mehmet Yenigün, Fatma İnce, Aysun Yenigün ve Zilan Yenigün'ün cenazelerini almak için gelen yakınları sinir krizi geçirdiler. İşlemleri tamamlanan cenazeler Adli Tıp Kurumundan Alınarak Alibeyköy gasılhanesine kaldırıldı.

Evlatları tarafından öldürülen baba kaybeden Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün Zilan Yenigün ile anneanne Fatma İnce'nin cenazeleri Sultangazi Hediyehanım Camiine getirildi. Yoğun kalabalığın katıldığı cenazeler ikindi nanazına mütakip kılınan cenaze namazlarından sonra Yeni Habipler Mezarlığında toprağa verildiler.