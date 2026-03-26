Evlenecek gençlere 660 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını söyledi. Bakan Göktaş, "Bugüne kadar desteklediğimiz 8 bin 20 çiftin 8 bin 113 çocuğu dünyaya geldi. Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu. Ayrıca 163 bin 126 gencimize de eğitim ve rehberlik desteği verdik" dedi.