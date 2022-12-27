Evlenme Beyannamesi Nedir? Evlenme Beyannamesi Nasıl ve Nereden Alınır, Gerekli Mi?

Evlenme beyannamesi hakkında kafa karıştıran soruların başında yürürlükten kaldırıp kaldırılmadığı geliyor. Evlilik hayali kuran çiftler için önemli olan bu resmi izin belgesi hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Buna göre evlenme beyannamesi nasıl alınır, nereden alınır, gerekli mi yoksa evlenme beyannamesi kalktı mı işte tüm detaylar.

Evlenme Beyannamesi Nedir?

Zaman içerisinde değişiklik gösteren evlenme prosedürleri arasında en çok kafa karıştıran evlenme beyannamesidir. Çoğu çiftin evlenme beyannamesi gerekli mi diye araştırdığı bu belge evlilik için atılacak resmi adımlardan biridir. Evlenmeye herhangi bir sorun teşkil etmediğini gösteren belge evlenmek isteyen çiftlerin ikametgahları dışında başka bir yerde evlenebilmelerine olanak sağlayan bir izin belgesidir. Bu belgenin bir geçerlilik süresi vardır ve süreyi geçirmeden kullanılabilir. Aynı zamanda bu belgeye sahip olan çiftler ister yurt içi ister yurt dışında diledikleri her noktada evlenebilirler.

Evlenme Beyannamesi Nereden Alınır? Nasıl Alınır?

Yurtdışında evlenme, kendi ikametgahları dışında bir il ya da ilçede evlilik isteme gibi durumlarda devreye giren evlendirme beyannamesi nikah için izin veren bir belgedir. Herhangi bir ücret ödenmeden alınabilen bu belge için öncelikle resmi kurumlara başvuru yapmak gerekir. Bağlı bulunulan belediyelerden temin edilebilen bu belge için kendi ikamet ettiğiniz adresteki belediyelere başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvuru sonucunda size bu belge teslim edilecektir. Evlilik isteyen çiftlerden herhangi birinin bu başvuruyu yapması yeterli olacaktır. Başvurular için bağlı bulunduğunuz belediyenin evlendirme dairelerine gidebilirsiniz.

Evlendirme Beyannamesi Kalktı mı? Evlendirme Beyannamesi Gerekli mi?

Evlilik için gerekli belgeler dönem dönem değişikliğe uğrar. Zaman içerisinde gerek görülmediği düşünülen pek çok belge tedavülden kaldırılabilir. Bu sebeple evlendirme beyannamesi gerekli mi diye araştırmaya başlayabilirsiniz. 2020 yılında İç İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı evlilik genelgesinde evlendirme beyannamesi yer almıyor. Bu nedenle evlilik için bu izin belgesinin alınmasına gerek yok. Fakat bu karar hala bazı belediyelerde geçerli olmayabiliyor. Belediyeden belediye değişiklik gösterebildiği için ve henüz kullanımı son bulmadığı için yetkili kurumdan bilgi almak daha doğru olacaktır. Bu bilgiyi edinmek için size en yakın evlendirme dairesiyle görüşerek belgenin gerekli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.