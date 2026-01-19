Evler kara gömüldü

Hakkari'de kar kalınlığının 2 metreye aştığı 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde yaşayanlar, birbirlerine yardım ederek evlerin çatılarındaki karları temizledi. Kente 55 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 300 nüfuslu Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. 2 bin 44 rakımlı köyde yaşayanlar, evlerinin çatılarında biriken çatıları yardımlaşarak temizlemeye çalışıyor.Tunceli'nin Hozat ilçesinde hamile kadın için ekipler seferber oldu. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 6.5 aylık hamile vatandaş güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı. Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Türktaner Köyü Merecik Mezrası'nda yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan 6.5 aylık hamile S.T. için yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, MUAK ve MUDAK ekiplerinin koordineli çalışması sonucu vatandaşa ulaşıldı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürütülen çalışmaların ardından kadın, güvenli bir şekilde Hozat İlçe Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Doğu Karadeniz kıyıları, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında buzlanma ve don olayı, çığ gibi tehditlere karşı uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.