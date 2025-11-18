Evlerinin anahtarlarını alıp mutluluk pozu verdiler

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Karagedik Köyü'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 145 metrekare, 3+1 şeklinde 19 ton demir kullanılarak yapımı tamamlanan 12 köy evinin anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Vali Yılmaz, "Gerek köy evleri gerekse TOKİ konutlarımızı vatandaşlara teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın yüzlerini gülerken görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Asrın birlikteliği ile bütün yaralarımızı sarıyoruz" diye konuştu.

Vali Yılmaz'ın elinden evlerinin anahtarlarını alan ve sevinçleri yüzlerinden okunan vatandaşlar anahtarlarını göstererek mutluluk pozu verdiler. Vatandaşlar, "Devletimiz gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce eşyalarımızı taşıp evimize girmek için sabırsızlanıyoruz" diyerek duygularını dile getirdiler.