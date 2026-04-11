Evlilerde kanser oranı daha düşük

ABD merkezli CNN kanalında detaylarına yer verilen yeni bir araştırmaya göre, evli olan ya da geçmişte evlilik yapmış kişilerde kansere yakalanma riski daha düşük. Bu da medeni durumun, kanseri etkileyen güçlü ama göz ardı edilmiş bir sosyal belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Araştırma sonuçları çarpıcı farkları gözler önüne seriyor. Buna göre, hiç evlenmemiş erkeklerde kanser görülme oranı yüzde 68 daha fazlayken kadınlarda bu oran yüzde 85'e kadar çıkıyor. Euronews'teki haberde de "Evlilikle ilişkilendirilen olumlu unsurlar arasında artan sosyal destek, alkol kullanımının azalması ve tütün kullanımının düşmesi gibi daha sağlıklı davranışlar, daha dengeli cinsel yaşam alışkanlıkları ve daha büyük ekonomik istikrar yer alıyor" denildi.

