Evliliğe izin çıkmayınca canlarına kıydılar!

Diyarbakır Çermik ilçesine bağlı Recep Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, amca çocuğu olan 21 yaşındaki İsmail Bayram ile 19 yaşındaki Bahar Bayram evlenmek için ailelerinden izin istedi. Ancak, aile arasındaki küslükten dolayı, evliliğe onay çıkmadı. İddiaya göre evlenme talepleri kabul edilmeyen İsmail ve Bahar önceki gün, köyün 2-3 kilometre dışındaki arazide bir araya geldi. İki kuzen, bir süre sonra silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kuzenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardın yakınlarına teslim edilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.