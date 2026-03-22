Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift kaza kurbanı

Kaza Burdur Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü mevkisinde15.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa Kılıç idaresindeki otomobil ile Adem Emre B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

1.5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları tek tek dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Adem Emre B yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin netleşmesiyle acı bir detay ortaya çıktı. Yaşamını yitirenlerin Bucak nüfusuna kayıtlı Gizem Ateş ile Ağlasun nüfusuna kayıtlı Mustafa Kılıç olduğu belirlendi. Genç çiftin yaklaşık 1.5 ay önce nişanlandıkları ve evlilik hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Acı haberin ardından Bucak ve Ağlasun ilçelerinde iki gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan 1 yaralının sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.