Evlilik İzni Kaç Gün? İş Kanunu’na Göre Kamu ve Özel Sektörde Çalışanlara Nikah ve Düğün İzni Kaç Gün, Ne Kadar Süre?

Evlilik, nikah gibi merasimler birçok açıdan yoğun geçecek dönemleri kapsar. Özellikle çalışan çiftler için kurtarıcı olan evlilik izni bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Çiftlerimizi streslendiren sorularımızdan nikah izni kaç gün, 2022 evlilik izni kaç gün, evlilik izni istediğimiz kadar kullanılır mı, nikahtan sonra kaç gün izin kullanabilirim sorularını sizin için yanıtladık…

Evlilik İzni Nedir?

Evlilik izni, nikah kıyacak olan işçi veya memura verilen ücretli izin türüdür. Memurların ve işçilerin İş Kanunu maddesine göre belirtilen düzenlemelerde sahip oldukları izin, mazeret izni olarak yer almaktadır.

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılır?

Bu konuda kesin bir hükümlülük bulunmamakla birlikte, kişi iznini nikah öncesi veya sonrası kullanabilir. Düğün izni talep edebilmek için nikah günü almış olmak gerekli ve yeterlidir. Evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreç içinde de kullanılabilir, evlilik sonrasında da kullanılabilir. Bu durum işçi ve işveren arasında anlaşarak sağlanabilir. Kişinin kendi yaptığı her evlilik için evlilik izni kullanma hakkına sahiptir.

İş Kanunu'na Göre Kamu ve Özel Sektörde Çalışanlara Nikah ve Düğün İzni Kaç Gündür?

Nikah izni iş kanunu düzenlemelerine göre kişinin işçi veya memur olmasına göre farklılık göstermektedir.

İşçilerin Nikah-Düğün izni 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre, işçinin kendisinin evlenmesi durumunda 3 iş günü şeklindedir. Ancak bu izin işçinin yalnızca kendisi için geçerlidir. Kendisi dışında başka birinin evlenmesi halinde izin verilmez.

Memurların Nikah-Düğün izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmü uyarınca memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 7 iş günü şeklindedir. Kendisi ve çocuğu dışında başka birinin evlenmesi halinde izin verilmez.

Evlilik izni ücretten kesilir mi? Yıllık izin hakkından düşer mi?

Evlilik izninin çalışma günlerinden sayılması İş Kanunu bendinde düzenlenmiştir. Evlilik için alınan izin günleri süresi, çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Verilen izin ücretli izin olarak sayılır ve yıllık izinden bağımsız düşünülür. Kişinin düğün izni yıllık izin süresinden düşülmez.

Evlilik İzni Nasıl Alınır?

Evlilik izni talep eden işçinin işverene, nikah tarihinden önce nikah ayrıntılarını içeren özenli bir dilekçe sunması gerekir. Nikah tarihi alındıktan sonra düğün iznine ilişkin önemli ayrıntılar, talep içeren konular vs. dilekçeye eklenerek nikahtan önce teslim edilir. Bu talep dilekçesi işverene yazılı olarak sunulmalı, verildiğine dair tebliğ evrakı alındı belgesi de muhakkak alınmalıdır.