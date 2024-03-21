Evlilik İzni Kaç Gün? Memurlukta ve Özel Sektörde Nikah ve Düğün İzni Kaç Gün Verilir?

Evlilik izni, çalışanlara tanınan bir hak olarak kabul edilir ve işverenler tarafından sağlanmalıdır. Bu izin, evlilik töreni ve düğün hazırlıkları gibi kişisel işlerle ilgilenmek için kullanılır. Ayrıca, evlilik izni sırasında çalışanın işyerindeki hakları ve yükümlülükleri genellikle iş kanunları ve işyeri politikaları tarafından belirlenir. Memurlukta ve özel sektörde evlilik, nikah ve düğün izni kaç gün verilir gibi sorular evlenecek olan bireyler için fazlasıyla önemli sorulardandır.

Evlilik İzni Kaç Gün?

Evlilik izni, çalışanın kendi evliliği için işyerinden aldığı izin türüdür. Bu izin, evlilik töreni ve düğün hazırlıkları gibi kişisel işlerle ilgilenmek için tanınır. Evlilik izni, genellikle ücretli olarak verilir ve çalışanın maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Evlilik, nikah ve düğün izni ile ilgili detaylar genellikle İş Kanunu'nda belirtilmiştir. İş Kanunu, çalışanların haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerini düzenler. Bu nedenle, evlilik, nikah ve düğün izni ile ilgili hak ve sorumluluklar, ülkenin ilgili yasalarına göre belirlenir.

Memurlukta ve Özel Sektörde Nikah ve Düğün İzni Kaç Gün Verilir?

Evlilik izni süresi, ülkenin iş kanunlarına ve işyerinin politikalarına bağlı olarak değişir. Ancak genellikle aşağıdaki gibi belirlenir:

1. Nikah Günü: Genellikle bir gün.

2. Düğün Günü: Genellikle bir gün.

3. Evlilik İzni: Genellikle 1 ila 5 gün arası.

Resmi kanunlar da ise aşağıdaki gibi olması gerekir:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. Maddesine göre memurlara evlenmeleri halinde 7 gün evlilik izni verilmektedir. Bu izin, memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanılabilir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun Ek Madde 2'sine göre özel sektör çalışanlarına evlenmeleri halinde 3 gün evlilik izni verilmektedir.

Evlilik izni, evlilik tarihinden itibaren 3 ay içinde kullanılabilir. İzin, dilekçe ile amirden istenir. Evlilik izni ücretli izindir. Evlilik izni alabilmek için önemli birkaç nokta vardır. Bunlara örnekle: