Evlilik kredisiyle kurulan yuvada aile saadeti

Gaziantep
'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile evlenerek yuvalarını kuran Ömer ve Berivan Özkan çifti, bebekleri Sema'yı kucaklarına almanın sevincini yaşıyor. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği il ve ilçelerde hayata geçirilen ve evlenecek gençlere büyük bir imkân sağlayan proje kapsamında evlilik kredisiyle yuva kuran çiftler, yeni yuvalarında bebeklerini kucağına almaya başladı. Deprem sürecinden sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı sürecinde de yuva kurma hayallerini bir süre erteleyen Özkan çifti, deprem nedeniyle hem manevi hem de maddi yönden kayıplar yaşadı. Çift, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından hayata geçirilen "Aile Gençlik Fonu"na başvurma kararı aldı. Aile ve Gençlik Fonu
ile 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira sıfır faizli kredi alarak yuvalarını kuran çiftin 5 ay önce bir kız çocukları oldu. Çift "Kredi sayesinde hem yuvamızı kurduk hem de kızımızı kucağımıza aldık" dedi.