Evlilik Teklifi Yüzüğü Hangi Ele Takılır? Evlilik Teklifi Ederken Tektaş Hangi Ele Takılır?

Evlilik oldukça tatlı bir heyecanı içerisinde barındırır. Bu süreçte alınan yüzük ve evlilik sonrası alınan yüzük farklı ellere takılır. Hal böyle olunca hangi yüzüğün nereye takılacağı konusunda kafa karışıklığı yaşamak da oldukça normaldir. Bu nedenle evlilik teklifi ederken tektaş hangi ele takılır, evlilik teklifi yüzüğü hangi ele takılır gibi soruların yanıtları ilgi ile takip edilir.



Evlilik Teklifi Yüzüğü Hangi Ele Takılır?



Çiftlerin mutlu birlikteliklerinin başlangıcı olarak görülen evlilik teklifleri, aslında çok eski zamanlardan gelen geleneklere dayanır. Evlilik teklifi yüzüğü çiftleri birbirine bağlayan bir simgedir. Türk toplumunda söz yüzükleri ince yapıya sahiptir ve hem kadın hem de erkek tarafından sağ elin yüzük parmağında bulunur. Evlilik teklifinin ardından gelen nişan yüzüğü de sağ elde kullanılır. Resmi nikah sonrası takılan alyanslar ise sol elde kullanılır.



Evlilik Teklifi Ederken Tektaş Hangi Ele Takılır?



Evlilik teklifi yüzüğü genellikle tektaş olur ve sağ elin yüzük parmağına takılır. Evlilik sonrası ise yüzük sol elin yüzük parmağına takılır. Evlilik teklifi yüzüğünün sağ ele takılmasının temel nedeni, henüz resmi bir evliliğin gerçekleşmemiş olmasından kaynaklanır.