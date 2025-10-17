Haberler Yaşam Haberleri Evlilik vaadinde bulundu! Kalan mirası istedi: Nikah masasında değil adliyede buluştular
İstanbul'da yaşayan Emircan B. evlilik vaadinde bulunduğu Fatma Ö.'ye iki yıl boyunca yapmadığını bırakmadı. Emircan B. nişanlısına senetler imzalattı, borç ve kalan mirası istedi.

İstanbul'da Emircan B., ilişki yaşadığı ve nişanlanarak evlilik vaadinde bulunduğu Fatma Ö.'den iki yıl boyunca farklı zamanlarda 2 milyon TL aldı ve paraları geri vermedi.

Emircan B., Fatma Ö.'ye bu süreçte çeşitli senetler de imzalattı. Fatma Ö.'nün babasından miras kalan ve satılan evinin sonucunda kendisine 530 bin TL kalması üzerine Emircan B. bu parayı da talep etti.

Fatma Ö., parayı kendisine vermek istemeyince de nişanı bozup evliliği gerçekleştirmemekle tehdit etti. Yaşananlar üzerine soluğu adliyede alan Fatma Ö., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Emircan B. tarafından dolandırıldığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

UZLAŞTIRMA ÇÖZECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliye yöneltilen suçun uzlaştırmaya tabi suç olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Taraflar bu büroda uzlaşamazsa şüpheli Emircan B. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılacak.

