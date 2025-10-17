Evlilik vaadinde bulundu! Kalan mirası istedi: Nikah masasında değil adliyede buluştular

İstanbul'da Emircan B., ilişki yaşadığı ve nişanlanarak evlilik vaadinde bulunduğu Fatma Ö.'den iki yıl boyunca farklı zamanlarda 2 milyon TL aldı ve paraları geri vermedi.
Emircan B., Fatma Ö.'ye bu süreçte çeşitli senetler de imzalattı. Fatma Ö.'nün babasından miras kalan ve satılan evinin sonucunda kendisine 530 bin TL kalması üzerine Emircan B. bu parayı da talep etti.
UZLAŞTIRMA ÇÖZECEK
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliye yöneltilen suçun uzlaştırmaya tabi suç olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
Taraflar bu büroda uzlaşamazsa şüpheli Emircan B. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılacak.