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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:46 Son Güncelleme: 24.1.2024 10:47

Evlilikte Gümüş Yıl Nedir? Gümüş Yıl Evlilikte Kaçıncı Yıldır?

Evlilikte Gümüş yıl terimi Fransız bir halkbilimci olan Arnold Van Gennep tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Evliliğin süresini belli etmek ve yıllara göre değerli bir taş ile adlandırmak için pek çok kavram kullanılır. Kristal, inci ve mercan yılları gibi yıllar bunlara en iyi örneklerdir. Evli çiftlerin ne kadar süre evli kaldıklarına bağlı olarak evlilikte gümüş yıl nedir ve gümüş yıl evlilikte kaçıncı yıldır soruları yanıtlanabilir.

Evlilikte Gümüş Yıl Nedir? Gümüş Yıl Evlilikte Kaçıncı Yıldır?

Evlilikte Gümüş yıl ulaşması oldukça sabır isteyen yıllardan biridir. Evlenen kişiler evlendikten sonra evlilik yıl dönümlerini büyük bir keyif ve heyecan ile kutlarlar. Evlilik yıl dönümlerinin en özel olanlarından bir tanesi de gümüş yıldır. Gümüş yıl günden güne popülerleşen bir ifade olduğu için evlilikte gümüş yıl nedir ve gümüş yıl evlilikte kaçıncı yıldır gibi konuların daha fazla araştırılıyor olması çok normaldir.

Evlilikte Gümüş Yıl Nedir?

Evlilik son derece güzel ve heyecan verici bir durumdur. Birbirini seven, saygı duyan ve güvenen iki kişinin yuva kurması toplum tarafından da mutlulukla karşılanır ve desteklenir. Özellikle her yıl dönümü de heyecan ile kutlanır ve çiftlerin evliliğe verdikleri emek arttıkça evliliğin değeri de artmış olur.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen bir moda olarak evliliğin belli periyotlarını simgelemesi için isimlendirmede bazı değerli bazı taşlar ve objeler kullanılmıştır. Bunlar arasında kristal, gümüş, porselen, inci, mercan, yakut, safir, altın, zümrüt, pırlanta ve platin gibi değerli obje ve mücevherler bulunur.

Gümüş Yıl Evlilikte Kaçıncı Yıldır?

Evlilikte önceden belirlenmiş her periyot bazı isimlendirmelere layık görülür. Bunların tamamı aşağıda sıralandığı şekildedir.

  • 20. Yıl – Kristal
  • 25. Yıl – Porselen
  • 30. Yıl – Gümüş
  • 35. Yıl – İnci
  • 40. Yıl – Mercan
  • 45. Yıl – Yakut
  • 50. Yıl – Safir
  • 55. Yıl – Altın
  • 60. Yıl – Zümrüt
  • 70. Yıl – Pırlanta
  • 75. Yıl – Platin

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Evlilikte Gümüş Yıl Nedir? Gümüş Yıl Evlilikte Kaçıncı Yıldır?
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