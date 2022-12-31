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Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:58 Son Güncelleme: 31.12.2022 23:58

Evliya Çelebi, "Seyahatname"de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Evliya Çelebi, "Seyahatname"de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Evliya Çelebi, "Seyahatname"de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Evliya Çelebi, Seyahatnamede 1663’te Uyvar Kalesi’nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Evliya Çelebi, "Seyahatname"de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Evliya Çelebi, "Seyahatname"de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?

A- Paris
B- Londra
C- Roma
D- Amsterdam (CEVAP)


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Evliya Çelebi, "Seyahatname"de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?
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